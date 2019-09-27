ГБР задержало полицейского, который пьяным в Броварах совершил смертельное ДТП

Государственное бюро расследований задержало сотрудника полиции охраны, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествии на остановке в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что при совершении ДТП правоохранитель был пьяный. Водитель, проезжая по улице Киевской в городе Бровары, въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

«Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Глава ГБР Роман Труба на своей странице в Telegram опубликовал видео момента ДТП.

Напомним, что ранее суд досрочно выпустил из тюрьмы экс-офицера полиции из Николаева Агаджанова, которого приговорили к 7 годам за гибель четырех людей в ДТП.