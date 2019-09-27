Пресс-секретарь Президента Зеленского оттолкнула журналиста, который хотел задать ему вопрос

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Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель оттолкнула корреспондента «Радио Свобода» Сергея Андрушко, когда тот пытался задать Владимиру Зеленскому вопрос во время форума YES.

Видео опубликовал журналист Кристофер Миллер в Twitter .

По его словам, пресс-секретарь сделала это после того, как Зеленский согласился ответить на вопросы.

В комментарии Hromadske Мендель заявила, что не знает, о чем идет речь.

«Я только что вернулась с саммита ООН, не знаю, о чем вы говорите, я никого не толкала», — сказала она.

Напомним, что ранее экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко предложил журналисту местного издания Ивану Казоре встретиться на борцовском ковре, а тот в свою очередь сделал встречный вызов.

Предложение возникло в ходе ответа на просьбу к Савченко дать оценку его собственным действиям во время инцидента, который произошел во время визита Петра Порошенко на государственное предприятие «Зоря-Машпроект». Тогда журналист Казора попытался задать Президенту вопрос, но потерпел фиаско.

Ранее Коломойский обматерил журналиста и заявил, что депутат от БПП Кононенко пытался захватить «Укртранснафту».

Мила Волкова

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