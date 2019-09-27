Пресс-секретарь Президента Зеленского оттолкнула журналиста, который хотел задать ему вопрос

В комментарии Hromadske Мендель заявила, что не знает, о чем идет речь.

«Я только что вернулась с саммита ООН, не знаю, о чем вы говорите, я никого не толкала», — сказала она.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Напомним, что ранее экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко предложил журналисту местного издания Ивану Казоре встретиться на борцовском ковре, а тот в свою очередь сделал встречный вызов.

Предложение возникло в ходе ответа на просьбу к Савченко дать оценку его собственным действиям во время инцидента, который произошел во время визита Петра Порошенко на государственное предприятие «Зоря-Машпроект». Тогда журналист Казора попытался задать Президенту вопрос, но потерпел фиаско.

Ранее Коломойский обматерил журналиста и заявил, что депутат от БПП Кононенко пытался захватить «Укртранснафту».