На Хмельницкой АЭС из-за аварии отключили оба энергоблока – в Энергоатоме пытались выдать халатность за диверсию, - СМИ

На Хмельницкой атомной электростанции в ночь на 27 сентября отключили энергоблок №2.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

«27 сентября 2019 года в 00:13 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта продолжительностью 52 суток», - говорится в сообщении.

АЭС полностью остановлена, поскольку на первом энергоблоке идут триста седьмые сутки ремонтных работ.

Недавно стало известно о крупной аварии на ХАЭС. Как сообщил нардеп от Слуги народа, представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус, в августе на АЭС сожгли турбогенератор на одном из энергоблоков.

«В середине августа (после 9-месячного ремонта) при запуске в работу горит генератор на 2-м блоке Хмельницкой АЭС (в системе охлаждения забыли пыж из ткани, которым чистили систему охлаждения). Происходит полная автоматическая остановка атомного блока мощностью 1000 МВт», - написал Герус в Facebook 24 сентября.

По его данным, из-за этой аварии и ее последствий Украине теперь необходимо дополнительно накопить 1 млн тонн угля, чтобы пройти отопительный сезон 2019/2020.

В то же время, СМИ сообщают, что руководство Энергоатома приняло меры, чтобы скрыть халатность и сфабриковать причину инцидента как диверсию.

Как пишет ОРД, 14 августа при проведении предпусковых работ и высоковольтных испытаний на энергоблоке №1 произошло короткое замыкание обмотки статора турбогенераторной установки №1, что привело к существенному внутреннего выгорания генератора и полной автоматической остановки энергоблока.

По результатам работы комиссии Минэнерго установлено, что непосредственной причиной короткого замыкания на турбогенераторе стал перегрев стержня № 41Н статора, что, в свою очередь, было вызвано наличием в патрубке системы охлаждения стержня постороннего предмета - пыжа из ткани, который используется в регламентных работах для прочистки системы охлаждения.

В то же время комиссией установлено, что эксплуатационным персоналом Хмельницкой АЭС во время проведения предпусковых работ не принято никаких мер, направленных на недопущение повреждения турбогенератора, поскольку соответствующие системы мониторинга и контроля энергоблока № 1 сигнализировали об отклонении в работе турбогенератора (превышение предельной температуры, колебания давления в системе охлаждения) в течение полчаса до короткого замыкания.

Таким образом, согласно выводам Комиссии, причинами возникновения чрезвычайного происшествия на станции стало ненадлежащее обеспечение Энергоатомом ремонтных работ на оборудовании, нарушение установленных процедур и непринятие мер, направленных на недопущение повреждения оборудования.

По предварительным оценкам специалистов, учитывая стоимость поврежденного турбогенератора, восстановление которого экономически нецелесообразно, и последствия недопроизводства Хмельницкой АЭС заявленных в рынок объемов электрической энергии, прямые финансовые убытки Энергоатома в связи с возникновением чрезвычайного происшествия могут превысить 4 млрд грн.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что министр энергетики Насалик передал в частные руки один из блоков Хмельницкой АЭС.