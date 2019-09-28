В Николаеве «Opel», уходя от столкновения с другим авто, врезался в столб – виновник ДТП с места ДТП скрылся

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В субботу утром, 28 сентября, в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе пересечения с улицей Космонавтов произошло ДТП с участием автомобиля «Opel», который врезался в столб.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

По словам водителя «Opel», он двигался по проспекту Богоявленскому в направлении Широкой Балки. В районе пересечения с улицей Космонавтов его «подрезал» красный «Daewoo». Уходя от столкновения, водитель «Opel» повернул вправо, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. При этом «Daewoo» место ДТП покинуло.

В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль получил значительные механические повреждения. 

На месте работают сотрудники патрульной полиции. Принимаются меры по поиску виновника ДТП. Движение на данном участке дороги не затруднено.

Напомним, в Николаеве ночью 27 сентября водитель автомобиля сбил насмерть женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Богоявленском возле госпредприятия «Зоря»-«Машпроект», и скрылся с места ДТП.

Анатолий Чубаченко

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