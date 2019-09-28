Украинский боксер Беринчик по пути из тренировочного лагеря попал в ДТП

Тренер украинского боксера Дениса Беринчика (11-0-0, 7 КО) Станислав Григорук сообщил, что его подопечный попал в аварию.

Об этом сообщает «TRIBUNA.COM»

ДТП случилось по пути домой из тренировочного лагеря. Все остались живы, а один из пассажиров травмировал шею.

Сам боксер прокомментировал аварию:

- Живой. Все со мной хорошо, спасательные подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские, составили протокол. Всем бой, все будет. 5 октября всех жду в Броварах, - сказал Беринчик.

5 октября в ТРЦ «Терминал» Денис Беринчик проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26-3-0, 19 КО).

Напомним, в апреле этого года Беринчик защитил титул чемпиона мира в легком весе.