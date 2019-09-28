Николаевские спасатели потушили пожар пассажирского вагона, который находился на ремонте в депо

В пятницу, 27 сентября, в Службу спасения сообщили о пожаре пассажирского вагона, который находился на ремонте в депо станции «Николаев» на Привокзальной площади.

Об этом идет речь в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту были направлены пожарные 3-й, 2-й Государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Благодаря быстрым и слаженным действиям пожар на площади 2 кв.м. в 18:25 был локализован и ликвидирован в 18:30. Предполагаемая причина возгорания устанавливается», – говорится в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», основной версией на данный момент рассматривается короткое замыкание электропроводки вагона.

Напомним, ранее в Николаеве на вокзале горел локомотив в поезде «Интерсити».