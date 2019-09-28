В Киеве на парковке ТРЦ автомобиль сбил двух пешеходов и протаранил еще три машины

На парковке торгового центра Lavina в Киеве водитель автомобиля Volkswagen сбил двух людей и протаранил три машины.

Об этом пишет «Информатор».

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября около 23:30.

Сообщается, что группа людей решила устроить гонки на парковке ТРЦ. Один из водителей не справился с управлением и сбил двух мимо проходящих пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.

Пострадавших пешеходов с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также травмы получил виновник случившегося.

По сообщениям очевидцев, водителю на вид был меньше 18 лет и он находился в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа. В полиции инцидент не комментировали.

Как выяснилось позже ДТП на парковке торгового центра в Киеве совершил 19-летний парень. Об этом сообщили в полиции.

«Предварительно установлено, что 19-летний водитель «не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами, - рассказали в полиции.

В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. В больницу также доставили виновника ДТП.

Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Броварах пьяный полицейский на «евробляхе» врезался в остановку – погиб один человек, двое пострадали