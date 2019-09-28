В Сумах на заводе взорвалось оборудование – пострадали восемь человек

В Сумах в субботу, 28 сентября, произошел взрыв на территории местного завода, в результате чего пострадали 8 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, около 10:51 по улице Линейная произошел взрыв оборудования в производственном цехе завода ООО «Гуала Кложерс Украина». После взрыва произошло возгорание. Пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован около 11:55.

Спасатели предварительно установили, что в результате взрыва на предприятии пострадали 8 человек. К тушению были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы спасательной техники.

Напомним, во Франции на химическом заводе произошел масштабный пожар - в 13 городах закрыли школы.