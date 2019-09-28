На Черкасчине на трассе фура протаранила пассажирский автобус, есть пострадавшие

В субботу, 28 сентября, на автодороге Киев-Одесса в Черкасской области произошло столкновение маршрутки и грузовика, в результате чего пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, возле Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса, а именно - нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.

Напомним, 21 сентября произошла авария в Одесской области, в которой погибли 9 человек; 22 сентября еще 9 человек погибли в Житомирской области; в тот же день в Киевской области автобус, стоявший на обочине, наехал на людей после удара грузовика сзади, погибли три человека; 24 сентября еще две масштабные ДТП с микроавтобусами произошли в Днепре и в Волынской области.