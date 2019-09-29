В Греции загорелся большой пассажирский паром – эвакуировано более полутысячи человек

В субботу, 28 сентября, в порту греческого города Игуменица загорелся паром «Olympic Champion» («Олимпийский чемпион»), с него пришлось эвакуировать 538 пассажиров.

Об этом сообщает местное издание Kathimerini, передает «Страна».

По предварительной информации правоохранителей Греции, очаг пожара находился в одном из боксов для автомобилей, где загорелись два грузовика. Пожар начался сразу после выхода парома из порта.

Судну пришлось вернуться обратно, и началась эвакуация людей. С парома вывели 538 пассажиров и членов экипажа. Двое пассажиров были доставлены на "скорой" в отделение неотложной помощи Игуменицы. После оказания первой помощи они уехали. Это 80-летний грек и немец, получившие небольшие ожоги.

Эвакуация завершилась без проблем, передает греческая пресса. Как отмечается, пожарные уже взяли огонь под контроль.

Паром «Olympic Champion» был построен в 2000 году. Его длина 204 метра, ширина 26,13 метра.

Напомним, в Норвегии потерпел крушение лайнер с 1300 пассажирами.