В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами в составе экипажа

В Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНИАН.

Последний раз экипаж выходил на связь 26 сентября.

– В Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа были граждане Украины, - сообщил дипломат.

По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Также консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Позже стало известно, что с затонувшего судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины. Об этом сообщает УП со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

– По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались 4 плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено 3 человека, 2 из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается, - заявил он.

По данным издания, на судне находилось около десятка украинцев.

Напомним, в августе в Черном море затонуло российское рыболовецкое судно.