В центре Николаева у BMW лопнуло колесо – автомобиль слетел на аллею

В центре Николаева у автомобиля BMW, на ходу лопнуло колесо - автомобиль слетел с дороги. Чудом обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Чрезвычайное происшествие произошло около 22:20 на проспекте Центральном, между улицами Садовая и третья слободская.

Автомобиль BMW двигался по проспекту со стороны улицы Садовая в направлении третей слободской, когда во время движения, у него лопнуло колесо. Автомобиль съехал с дороги на аллею и остановился, зацепив при этом бампером бордюр.

Водитель автомобиля сразу же попытался отключить аккумулятор, но сделать это ему, некоторое время, не удавалось.

На место ДТП сразу же подоспели бойцы Национальной гвардии, которые осуществляли пешее патрулирование в данном районе. К счастью, никому первую медицинскую помощь оказывать не пришлось.

Спустя некоторое время, на место прибыли сотрудники патрульной полиции и карета «Скорой помощи», которую, на всякий случай, вызвали очевидцы происшествия.