В поселке на Николаевщине горела баня во дворе частного дома

Утром в субботу, 28 сентября, в поселке Братское спасатели ликвидировали пожар бани.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 8:25 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что на улице Заводской горит баня на территории частного домовладения.

Дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части прибыл по указанному адресу. В 8:48 пожар был локализован, в 09:00 ликвидирован на площади 30 квадратных метров, не допущено распространение огня на жилой дом и летнюю кухню. Причина возгорания устанавливается.