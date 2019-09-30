В Мексике два человека погибли, катаясь на американских горках

фото: Reuters В субботу, в города Ла Ферия, в Мексике два человека погибли, катаясь на горках в лунапарке.

Об этом сообщает BBC.

Свидетели утверждают, что двое выпали в последнем вагончика американских горок «Химера». Еще два человека получили травмы.

Сразу после трагического инцидента лунапарк закрыли и начали расследование.

«Сейчас это в руках прокуроров, все шаги для расследования предприняты», - сообщили в прокуратуре.

Еще одна свидетельница Розальба Родригес рассказала, что ничего необычного в самом процессе не заметила - вагончики преодолели несколько петель горки, а потом неожиданно последний вагончик выпал.

Напомним, в селе Мигия Первомайского района в субботу, 29 июня, 16-летняя девушка получила серьезные травмы во время катания на троллее.