В Мексике два человека погибли, катаясь на американских горках

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

фото: Reuters
В субботу, в города Ла Ферия, в Мексике два человека погибли, катаясь на горках в лунапарке.

Об этом сообщает BBC.

Свидетели утверждают, что двое выпали в последнем вагончика американских горок «Химера». Еще два человека получили травмы.

Сразу после трагического инцидента лунапарк закрыли и начали расследование.

«Сейчас это в руках прокуроров, все шаги для расследования предприняты», - сообщили в прокуратуре.

Еще одна свидетельница Розальба Родригес рассказала, что ничего необычного в самом процессе не заметила -  вагончики преодолели несколько петель горки, а потом неожиданно последний вагончик выпал.

Напомним, в селе Мигия Первомайского района в субботу, 29 июня, 16-летняя девушка получила серьезные травмы во время катания на троллее.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия