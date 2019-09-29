36 пассажиров автобуса погибли в ДТП в Китае

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на агентство Sina.

Авария произошла в субботу, 28 сентября, в провинции Дзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, в салоне которого находились 3 человека.

В результате аварии 36 пассажиров автобуса погибли на месте. По предварительным данным, перед столкновением у автобуса лопнуло переднее колесо. После проведения спасательной операции 36 пострадавших были госпитализированы, девять из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследования.

Напомним, 15 июля, под Киевом, вблизи села Гуровщина произошло серьёзное ДТП с участием маршрутки «Volkswagen LT» и легковушки «Ford Mondeo». В результате погибли два человека, 18 были госпитализированы. Еще один пострадавший умер в карете скорой после.