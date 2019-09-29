На Николаевщине мужчина курил дома в кровати и уснул – соседка вовремя вызвала пожарных

В воскресенье, 29 сентября, в Кривом Озере в комнате частного дома начала тлеть кровать, пока хозяин спал.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 6:20 на пункт связи 18-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Калантырская. Соседка сообщила, что из окон квартиры идет дым и в одной из комнат может находиться хозяин.

Пожарные прибыли на место и во время разведки обнаружили 72-летнего хозяина, который спал в кровати, которая тлела. Как оказалось он курил и заснул с непогашенной сигаретой. Мужчину вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Он доставлен в Кривоозерскую центральную районную больницу.

В 6:29 пожар был локализован, в 06:34 ликвидировали на незначительной площади. Привлекалась одна единица техники и три человека ГСЧС.

Напомним, как в Индии из-за тлеющей сигареты на парковке автосалона сгорели 300 автомобилей.