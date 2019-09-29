В Кривом Роге вооруженный рецидивист напал на полицейского, сел в машину и, скрываясь, врезался в дерево

В Саксаганском районе Кривого Рога 27 сентября вооруженный рецидивист напал на полицейского и врезался в дерево.

Об этом сообщает УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени», - говорится в сообщении.

Убегая от правоохранителей, 32-летний злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан. Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в четверг, 12 сентября, в Ингульском районе Николаева мужчина напал на местного жителя и пытался его ограбить. Полицейские нашли его по паспорту, который он обронил, скрываясь с места происшествия.