В Италии закрывают дороги и эвакуируют жителей из-за обрушения ледника

фото из интернета Власти Италии закрыли дороги и приказали эвакуировать людей из домов возле альпийской вершины Монблан из-за предупреждения о вероятности разрушения части ледника.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Согласно предупреждению экспертов регионального правительства Валле-д'Аоста и Фонда «Безопасная гора», 250 тысяч кубических метров льда могут в любой момент отколоться от ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас в массиве Монблан. Хотя невозможно точно предсказать время обрушения, наблюдения в августе и сентябре показали, что ледник перемещался со скоростью от 50 до 60 сантиметров в день.

«Эти явления еще раз показывают, что гора переживает фазу сильных изменений из-за климатических факторов, поэтому она особенно уязвима», – заявил мэр соседнего Курмайора Стефано Мизерокки.

Он распорядился закрыть дороги в долине Валь Ферре и эвакуировать горные дома в районе Рошфор. При этом мэр добавил, что обрушение ледника не будет угрожать жилым районам или туристическим объектам. Пропустить через 14 Монблан – самая высокая горная цепь Западной Европы, имеет 11 вершин высотой более 4 тысяч метров между Италией и Францией. Она пользуется высокой популярностью среди туристов, альпинистов и лыжников.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц, объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию».