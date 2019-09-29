На Закарпатье произошло землетрясение – пострадавших нет

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иллюстрация из Интернета
В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области 28 сентября зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции «Львов».

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.

Напомним,  лбанская полиция задержала двоих журналистов - Аурела Ракипллари с сайта новостей Syri.net и Даниэла Грица из газеты Shekulli за «публикацию ложной информации, которая вызвала панику» о приближении нового землетрясения.

Юлия Акимова

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