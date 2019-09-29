В Николаеве «Mazda» столкнулась с «BMW» - у одного из водителей признаки наркотического опьянения

В Николаеве, в воскресенье, 29 сентября, произошла авария – автомобиль «Mazda» столкнулся с «BMW».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы аварии.

В патрульной полиции сообщили, что автомобиль «Mazda» ехал по проспекту Мира в сторону площади Победы, ему на встречу ехал «BMW». Водитель первого автомобиля решил свернуть налево и не пропустил «BMW», в результате чего произошло столкновение.

В ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, водители не пострадали. При этом сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя «BMW» признаки наркотического опьянения, но от проведения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Из-за чего на него был составлен протокол по статье «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».

Напомним, в центре Николаева у автомобиля BMW, на ходу лопнуло колесо - автомобиль слетел с дороги. Чудом обошлось без пострадавших.