В Черкасской области едва не сгорел дом, который арендовали хасиды для празднования иудейского Нового года

В Умани Черкасской области спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором арендовали квартиру хасиды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар произошел в ночь на 29 сентября. По информации спасателей, возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов, которые приехали в город для празднования иудейского Нового года. Причиной возгорания, как выяснили спасатели, стало короткое замыкание электросети. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Дом удалось спасти.

Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в Кривом Озере в комнате частного дома начала тлеть кровать, пока хозяин спал.