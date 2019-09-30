На Киевщине пьяный подросток не справился с управлением и попал в ДТП – погиб пассажир, сидевший в багажнике

В воскресенье, 29 сентября, в городе Мироновка Киевской области произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы семь человек, еще один погиб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Компания ехала в одном автомобиле, погибший находился в багажнике из-за нехватки места. Водителем был 17-летний студент, который купил машину за несколько дней до происшествия, еще не имея удостоверения. Юноша сел за руль пьяным — проверка показала 1,25 промилле — и не справился с управлением на скорости.

В результате автомобиль вылетел на частный двор, зацепил по пути бетонный колодец, что привело к гибели 19-летнего парня в багажнике, и перевернулся.

Водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых были две девушки, попали в больницу.

По данному факту начато расследование по ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Чернигове подросток, который взял у деда машину и ездил без прав, на скорости врезался в дерево – погибли четыре человека.