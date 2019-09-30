В порту в Южной Корее взорвался танкер с российским экипажем, есть пострадавшие

В субботу, 28 сентября, в южнокорейском порту Ульсан произошел мощный взрыв на борту танкера Stolt Groenland, экипаж которого состоит из граждан России и Филиппин.

Об этом сообщает агентство Yonhap, передает «InfoResist».

В результате происшествия пострадали девять человек, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всего на борту находилось 25 человек, все иностранцы. Огонь быстро распространился на другое грузовое судно рядом — с 21 членом экипажа на борту, но их всех спасли. Серьезные травмы получил один человек.

Причины происшествия пока не известны. По имеющимся данным, танкер перевозил нефтепродукты с Каймановых островов.

Напомним, ранее крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники.