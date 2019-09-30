На Николаевщине разыскивают школьницу, которая ушла из дому и исчезла

В Николаевской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Бец Екатерину Юрьевну, которая ушла из дому и исчезла.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Еактерина Бец 2004 года рождения ушла из дому в селе Константиновка Арбузинского района 28 сентября и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 163-164 см, волосы русые, лицо круглое, глаза карие.
Была одета в куртку (ветровку) белого цвета, черную футболку и черные лосины.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Арбузинское отделение полиции по адресу: пгт. Арбузинка, ул. Шевченко, 200 или по телефонам (05132) 3-12-59, 3-04-99, 093-858-68-58, 102», – просят в полиции.