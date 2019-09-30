На Николаевщине разыскивают школьницу, которая ушла из дому и исчезла

В Николаевской области полиция разыскивает несовершеннолетнюю Бец Екатерину Юрьевну, которая ушла из дому и исчезла.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Еактерина Бец 2004 года рождения ушла из дому в селе Константиновка Арбузинского района 28 сентября и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 163-164 см, волосы русые, лицо круглое, глаза карие.

Была одета в куртку (ветровку) белого цвета, черную футболку и черные лосины.