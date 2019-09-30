На Днепропетровщине пьяный полицейский спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

В воскресенье, 29 сентября, на улице Днепровской в Павлограде Днепропетровской области произошло ДТП с участием сотрудника уголовного розыска полиции. По факту ДТП назначено служебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле «Volkswagen Golf» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Водитель и два пассажира «Лады», среди которых 62-летняя женщина, были травмированы и доставлены в больницу.

Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения.

По решению главы Нацполиции Игоря Клименко, руководителя отдела уголовного розыска и его зама, полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, про ДТП сообщено в Государственное бюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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