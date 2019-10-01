Возле Вознесенска опять произошел пожар на мусорном полигоне

В Вознесенском районе Николаевской области 30 сентября в 19:45 начался пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов КП «СОМ».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На месте работают отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части и водовозка предприятия. Ориентировочная площадь горения - 800 кв.м. Всего привлекли 2 единицы техники и 6 человек, решается вопрос по работе грейдера предприятия.

Напомним, что ранее этот мусорный полигон возле Вознесенска горел несколько дней подряд.