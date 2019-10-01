На Николаевщине на трассе столкнулись международный автобус и грузовик – один из водителей от полученных травм погиб на месте

Во вторник, 1 октября, на 290 км автодороги «Киев - Одесса» возле села Мазурово в Кривоозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса международного сообщения «Плоцьк - Херсон» и грузовика «КамАЗ».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел в 6:45. На момент аварии в салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.

В результате столкновения транспортных средств 45-летний пассажир автобуса (переменный водитель) от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и пассажир указанного транспортного средства не пострадали.

Событие квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, как в Николаеве столкнулись «Skoda» и грузовик – водителя и пассажира легковушки забрала «скорая».