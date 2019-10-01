В Полтаве пьяный патрульный с другом напали на женщину и жестоко избили 17-летнего студента – пострадавшему удалили селезенку

В воскресенье, 29 сентября, в Полтаве произошло нападение двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на женщину и двух других человек. Один из нападавших оказался сотрудником полиции.

Об этом сообщили в местной Нацполиции.

«Действительно, один из них — полицейский батальона патрульной службы особого назначения Полтава. Он отстранен от службы на время служебного расследования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие было зафиксировано в районе улицы Небесной Сотни вечером между 21:00 и 22:00.

Межу женщиной и двумя пьяными мужчинами возник конфликт. За женщину заступился прохожий студент. Его стали бить, нанеся телесные повреждения. Как отметили в полиции, парня пришлось госпитализировать и удалить селезенку.

На шум из дома выскочил муж женщины. Он произвел в верх выстрелы из оружия с резиновыми пулями. Прибыли полицейские, атаковавшие были задержаны.

В настоящее время открыты уголовные дела по подозрению в умышленном нанесении тяжкого и легкого телесного повреждения. После проведения служебного расследования встанет вопрос об отстранении полицейского от работы.

«Материалы дела переданы Государственному бюро расследований, поскольку это их подследственность», — добавлено в сообщении.

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