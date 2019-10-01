В Николаеве столкнулись «Renault» и «Honda» – водителей забрала «скорая»

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Днем во вторник, 1 октября, на улице Космонавтов возле ее пересечения с улицей Винграновского произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легковых автомобилей «Renault» и «Honda», в результате которой пострадали два человека.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным, автомобиль «Renault» двигался по улице Космонавтов со стороны Баштанского шоссе в сторону площади Победы, в то время во встречном направлении ехал «Honda». Водитель «Renault» поворачивал с Космонавтов в сторону Новозаводской и выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств. От удара «Honda» вылетела на тротуар.

Вследствие аварии пострадали водители транспортных средств – карета скорой медицинской помощи госпитализировала их в БСМП. Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как на Николаевщине после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист.