На Николаевщине на одесской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка – один человек погиб, трое пострадали

В Николаевской области во вторник, 1 октября, на одесской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ-2105» и «Volkswagen», в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

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Авария произошла в районе села Мирное (ранее - Красноармейское). По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» двигался по трассе в сторону Николаева, в то время во встречном направлении ехали грузовик «DAF», за которым был микроавтобус «Volkswagen». Последний пошел на обгон фуры и поворачивал влево, в сторону одного из сел, из-за чего выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с «ВАЗом».

В аварии пострадали водитель «ВАЗ» – его зажало изувеченными конструкциями автомобиля, - и двое детей до 8-ми лет, которые находились в легковушке. Пассажир этого транспортного средства погибла на месте.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области изданию уточнили, что на месте медики оказали пострадавшим первую помощь, они госпитализированы в лечебные учреждения. Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения помогли медикам транспортировать их в карету скорой медицинской помощи. Водитель «Volkswagen» медицинской помощи не нуждается.

Сейчас на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медики и полицейские. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как в Николаеве столкнулись «Renault» и «Honda» – водителей забрала «скорая».