В селе на Николаевщине загорелась пристройка к гаражу – огонь перебросился и на крыши

Вечером во вторник, 1 октября, в селе Матиясово Березанского района произошел пожар гаража.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 18:45 на пункт связи 8-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре кровли гаража на улице Советская.

По прибытию на место установлено, что возгорание произошло в пристройке к гаражу и огонь перебросился на кровлю, распространяясь по деревянным балкам на значительную площадь.

Пожарные в 19:20 локализовали, а в 19:36 ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, его вероятная причина – короткое замыкание электросети. Доставку воды осуществлял трактор с бочкой агрофирмы «Матиясово». От ГСЧС работала одна единица техники и четыре человека. Также на месте работали сотрудники Национальной полиции.

Напомним, как на Николаевщине во дворе частного дома горел автомобиль.