Дети, пострадавшие в аварии на одесской трассе на Николаевщине, находятся в состоянии средней тяжести

Фото: архив облздрава Мальчик и девочка, которые 1 октября пострадали в аварии возле села Мирное, находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Николаевского областного управления здравоохранения.

В Николаевскую областную детскую больницу оба ребенка (девочка 9-ти лет и мальчик 11-ти лет) поступили в тяжелом состоянии – у них были ссадины, ушибы и внутренние травмы, переломов не было. Девочку по показаниям медиков подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но отметили, что она может дышать самостоятельно.

– Можно смело сказать, что врачи сделали все возможное и спасли детей, – сказал пресс-секретарь облздрава Юрий Багрянцев.

Детей уже прооперировали, их состояние оценивают как средней тяжести. Также в облздраве отметили, что на данный момент они обеспечены всем необходимым. Пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей, и понемногу идут на поправку.

Как известно, в Николаевской области во вторник, 1 октября, на одесской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ-2105» и «Volkswagen», в результате которого один человек погиб и трое пострадали.