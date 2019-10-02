В Николаеве перед Широкобальским мостом столкнулись три автомобиля – водитель, спровоцировавший ДТП, уехал с места аварии

В среду, 2 октября, в Николаеве возле Широкобальского моста произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Олейник.

Судя по фотографии, автомобили двигались по проспекту Богоявленскому со стороны улицы Космонавтов в сторону моста. По словам мужчины, водитель автомобиля «Daewoo» создал аварийную ситуацию – резко остановился на левой полосе движения, вследствие чего три автомобиля один за одним столкнулись.

«Пытался его (автомобиль «Daewoo» – ПН) остановить, но он свернул под шб (Широкобальский – ПН) мост и испарился», – написал Олейник.

Напомним, как возле николаевской «Зори» водитель автомобиля ночью насмерть сбил женщину и сбежал с места ДТП.