Под Николаевом водитель «Chevrolet» не справился с управлением и заехал на бордюр – легковушка перевернулась

Утром в среду, 2 октября, на Баштанской трассе под Николаевом перевернулся автомобиль «Chevrolet Aveo».

Об этом сообщают «Новости-Н».

«Chevrolet» ехал по трассе со стороны Николаева в направлении села Калиновка. Возле села Мешково-Погорелово водитель не справился с управлением, автомобиль правыми колесами «зацепил» обочину и перевернулся.

В результате ДТП водитель был травмирован - «скорая» отвезла его в БСМП.

При осмотре выяснилось, что серьезных травм он не получил, после чего водитель вернулся на место происшествия.

Напомним, как в центре Николаева «BMW» врезался в «Mercedes» и тот перевернулся.