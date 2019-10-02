В Николаеве возле зоопарка образовалась масштабная пробка

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В четверг, 2 октября, в Николаеве на проспекте Богоявленском образовалась большая пробка из электротранспорта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, пробка возникла на проспекте в районе Николаевского зоопарка из-за того, что обесточены контактные линии, в связи с чем собралось до десятка троллейбусов, и затруднено движение транспорта на этом участке.

Очевидцы также сообщают, что пробка дошла до пересечения проспектов Мира и Богоявленского.

В то же время, Новости-Н пишут, что причиной блокировки движения на проспекте является заглохшая фура. 

Виолетта Чех

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