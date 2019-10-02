В Николаеве «Toyota Camry» наехала на ноги мужчине, который переходил дорогу, и скрылась с места аварии

В среду, 2 октября, в Николаеве на улице Никольская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Toyota Camry» и пешехода.
Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в районе пересечения улиц Никольская и Большая Морская, в то время по дороге ехал автомобиль, который наехал пешеходу на ноги и уехал в сторону Одессе.
На место прибыла карета скорой медицинской помощи, сотрудники патрульной полиции.
Фото: 0512
Напомним, что в Николаеве перед Широкобальским мостом столкнулись три автомобиля – водитель, спровоцировавший ДТП, уехал с места аварии.