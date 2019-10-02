На Херсонщине в неблагополучной семье две девочки 3 и 5 лет отравились алкоголем

В Херсонской области в состоянии сильного алкогольного отравления нашли двух девочек в возрасте 3 и 5 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В Чаплинское отделения полиции позвонила соцработник и сообщила, что на улице двое соседских девочек, находятся в состоянии явного алкогольного опьянения. На место выехали сотрудники ювенальной превенции и Чаплинского отделения полиции. Состояние детей вызвал беспокойство, поэтому полицейские немедленно отвезли их в больницу. Врачи оказали сестрам необходимую помощь, теперь их жизни ничего не угрожает.

В доме, где живут дети, полицейские обнаружили их отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, он был неконтактный. В комнате работники полиции увидели бутылки вина, которым, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра.

Как сообщил начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Ярослав Шанько, семья находится на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Мать девушек поехала где-то на заработки.

В отношении отца составлен административный протокол по статье 184 («Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дальнейшую судьбу детей решать социальные службы после изучения ситуации и проведения ряда проверок.

Напомним, как в Мариуполе патрульные задержали 10-летнего мальчика, который напился и бросался камнями в прохожих, отмечая «первый юбилей».