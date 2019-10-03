Погибшей во время нападения на колледж в Финляндии оказалась украинка

Погибшей во время нападения на колледж в финском городе Куопио оказалась украинка.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на МИД.

Напомним, что в финском городе Куопио в помещении местного профессионального училища произошло нападение, в результате которого один человек погиб, еще девять получили ранения.

Так, в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердили, что во время нападения на профессиональное училище в финском городе Куопио во вторник погибла гражданка Украины.

Ранее сообщалось, что в Колорадо двое подростков открыли стрельбу в школе – восемь учеников ранены, один скончался.