В России старшеклассники московской школы устраивали бои без правил с участием детей из младших классов

Старшеклассники московской школы устраивали бои без правил с участием детей из младших классов.

Об этом сообщается в твиттере baza.

Учащиеся московской школы № 97 устроили свой бойцовский клуб, в котором делали ставки. Старшеклассники собирали детей 5-6 классов в лесу и уговаривали подраться друг с другом. Причем если один из детей уже лежал и не сопротивлялся, соперник мог побежать и помочь избивать другого «бойца».

Так называемый бойцовский клуб раскрыли случайно. Одна из учениц школы показала видео папе, на котором запечатлена драка четырех мальчиков.

Ученики московской школы №97 создали бойцовский клуб – и делали ставки. Старшеклассник. собирали детей из 5-6 класса и уговаривали их биться друг с другом. Раскрыли историю случайно: одна из учениц показала папе видео, на котором было очередное собрание «клуба». pic.twitter.com/4pwwHTMkxQ — baza (@bazabazon) 3 октября 2019 г.

Напомним, в Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку.