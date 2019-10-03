В России старшеклассники московской школы устраивали бои без правил с участием детей из младших классов

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Старшеклассники московской школы устраивали бои без правил с участием детей из младших классов.

Об этом сообщается в твиттере baza.

Учащиеся московской школы № 97 устроили свой бойцовский клуб, в котором делали ставки. Старшеклассники собирали детей 5-6 классов в лесу и уговаривали подраться друг с другом. Причем если один из детей уже лежал и не сопротивлялся, соперник мог побежать и помочь избивать другого «бойца».

Так называемый бойцовский клуб раскрыли случайно. Одна из учениц школы показала видео папе, на котором запечатлена драка четырех мальчиков.

Напомним, в Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку.

Роман Свиридов

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