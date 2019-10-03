В России старшеклассники московской школы устраивали бои без правил с участием детей из младших классов

Старшеклассники московской школы устраивали бои без правил с участием детей из младших классов.
Об этом сообщается в твиттере baza.
Учащиеся московской школы № 97 устроили свой бойцовский клуб, в котором делали ставки. Старшеклассники собирали детей 5-6 классов в лесу и уговаривали подраться друг с другом. Причем если один из детей уже лежал и не сопротивлялся, соперник мог побежать и помочь избивать другого «бойца».
Так называемый бойцовский клуб раскрыли случайно. Одна из учениц школы показала видео папе, на котором запечатлена драка четырех мальчиков.
Ученики московской школы №97 создали бойцовский клуб – и делали ставки. Старшеклассник. собирали детей из 5-6 класса и уговаривали их биться друг с другом.
Раскрыли историю случайно: одна из учениц показала папе видео, на котором было очередное собрание «клуба». pic.twitter.com/4pwwHTMkxQ— baza (@bazabazon) 3 октября 2019 г.
Напомним, в Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку.