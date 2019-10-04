Николаевские спасатели помогли подростку слезть с крыши, а также сняли с гаража мужчину, который упал с дерева и повредил позвоночник

В четверг, 3 октября, спасатели дважды оказывали помощь жителям Николаева и области.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 19:00 сотрудники местной пожарной охраны «Первомайское» оказали помощь подростку, который вечером во время игры залез на крышу здания, которое не эксплуатируется на улице Дорожная пгт Первомайское Витовского района и не смог самостоятельно слезть. По выдвижной лестнице десятилетний мальчик спустился вниз.

Также в 19:40 спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения оказали помощь бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов на улицу Потемкинская в Николаеве. Как выяснилось, 30-летний мужчина тряс орехи и упал с дерева на крышу гаража, повредив позвоночник. С помощью спелеологических носилок сотрудники ГСЧС сняли гражданина и передали медикам.

Напомним, как 20 сентября, николаевские спасатели помогли жителю Первомайска открыть дверь квартиры, который потерял ключи.