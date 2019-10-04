В Николаеве после ливня снова «поплыла» Варваровка

В пятницу, 4 октября, в Николаеве в результате ливня затопило часть улиц в микрорайоне Варваровка.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

В частности, Ирина Заика на своей странице в Facebook опубликовала фото и видео затопленной улицы Веселиновской в районе выезда на Варваровский мост.

Судя по фото, уровень воды поднялся на несколько десятков сантиметров. В этом месте это обычное явление во время сильного дождя.

В то же время, как сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева» на улице Веселиновской перед затопленным участком уже собралась автомобильная пробка.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, сообщений от граждан о необходимости привлечения спасателей к ликвидации последствий непогоды на линию «101» не поступало.

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич остался недоволен работой сотрудников департамента ЖКХ, которые не убрали сломанные деревья с улиц города, после шквального ветра и дождя.