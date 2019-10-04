На Николаевщине при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб мужчина

В Первомайском районе в четверг, 3 октября, при пожаре в частном жилом доме погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в доме по улице Молодежной ст. Каменный Мост на линию «101» поступила в 10:48. До прибытия дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части, соседи обнаружили в задымленной доме погибшего 56-летнего владельца.

Спасатели в 11:26 локализовали пожар площадью 30 квадратных метров, а в 11:42 - ликвидировали, не допустив распространения огня на смежные помещения дома и летнюю кухню. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

Напомним, что 14 мая, в Баштанке во время пожара частного дома погиб мужчина.