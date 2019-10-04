В Николаеве легковушка сбила двоих маленьких детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте

Днем в пятницу, 4 октября, в Николаеве на улице Театральной произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Peugeot» и детей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным, автомобиль двигался по улице Театральной со сторону проспекта Богоявленского в сторону проспекта Мира, и в районе онкодиспансера двое детей около 4-х лет перебегали дорогу в неположенном месте, в результате чего ехавший автомобиль сбил их.

Предварительно, у детей закрытая черепно-мозговая травма, а также ссадины и ушибы. С места аварии их забрала карета скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники патрульной полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: Вайбер-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как ранее на Николаевщине «BMW» сбил ребёнка, который переходил дорогу в неположенном месте.