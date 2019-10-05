В Николаеве загорелся прицеп у фуры, перевозившей рапс

В Николаеве на улице Ольшанцев ночью 5 октября произошел пожар в прицепе седельного тягача «Volvo SH-13».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 4:01. По указанному адресу выехал дежурный караул, пожарные не допустили распространения огня, охватившего площадь 2 кв.м. От огня спасли груз – 22 тонны рапса и автомобиль. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее на Николаевщине у фуры на ходу загорелся полуприцеп с квасом.