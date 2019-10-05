В Черновицкой области в медучреждениях находятся 88 человек, которые отравились на двух свадьбах

В Черновицкой области с отравлениями после двух свадеб в больницах находиться 88 человек, из них 22 ребенка.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7:00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане в пгт Путила.

Также, по состоянию на 7:00 5 октября в инфекционном отделении Сторожинецкой райбольницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 16 человек (из них 4 детей), которые 29 сентября праздновали свадьбу в ресторане в пгт Красноильск. Осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

Напомним, как в Одесской области из-за отравления шаурмой госпитализировали 31 человек, среди них 8 детей.