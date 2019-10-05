В Ираке в ходе антиправительственных акций погибли 65 человек, еще две тысячи раненых

В Ираке за четыре дня антиправительственных акций погибли 65 человек, ранены почти 2 тысячи.

Об этом сообщает «Deutsche Welle» со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских. Протесты начались в Багдаде 1 октября и в течение последующих дней охватили несколько провинций. Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией.

Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания. Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны.

Также премьер-министр Адель Абдель Махди объявил о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.

К отставке парламента и проведению досрочных выборов призвал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Подконтрольный ему блок депутатов «Саирун» приостановит свою работу в парламенте до начала перемен в стране.

Напомним, в Пакистане в результате теракта убит брат лидера афганского Талибана.