В Николаеве водитель «BMW» проехал на красный свет и едва не спровоцировал аварию

В Николаеве утром 4 октября на пересечении улиц Кузнецкой и 6-й Слободской водитель автомобиля «BMW» проехал на красный свет, что могло привести к аварии.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

На видео показано, как на перекрестке загорается зеленый свет для водителя автомобиля «ВАЗ», который поворачивал с 6-й Слободской. В этот момент по Кузнецкой пролетает водитель «BMW».

«Повезло, что водитель «ВАЗа» смотрел не только на светофор и пропустил «BMW», - отмечает читатель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте «ВАЗ» поехал на «красный» и сбил мотоциклиста.