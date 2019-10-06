Николаевские спасатели вывели из огня мужчину – квартира загорелась из-за курения

В Николаеве в субботу, 5 сентября, спасатели вывели из горящей квартиры в многоэтажке мужчину.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:30 спасателям сообщили о пожаре в квартире на улице Лазурная. Прибывший дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и 2-е отделение 2-й ГПСЧ установил, что из квартиры на 3-м этаже девятиэтажного дома идет дым.

Пожарные с помощью аппаратов на сжатом воздухе двумя звеньями начали проводить разведку, во время которой обнаружили мужчину. С помощью спасательного комплекта они вывели мужчину на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.

Пожар на 10 квадратных метрах в 17:52 локализовали, а в 18:02 полностью ликвидировали. Причина пожара - неосторожность при курении. От ГСЧС работало четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Дополнительно привлекались работники полиции и карета скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб мужчина.