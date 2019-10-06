На Закарпатье мужчина во время охоты случайно застрелил своего напарника

В субботу, 5 октября, во время охоты в урочище «Бараки» в пгт Ждениево мужчина случайно застрелил своего товарища. По данному факту открыто уголовное производство,

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Об инциденте правоохранителям рассказал 46-летний житель пгт Ждениево. По его словам, во время охоты он, выстрелив из охотничьего ружья, попал в своего товарища.

Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром после 7 часов в урочище «Бараки», куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

«Охотясь на косулю, 46-летний ждениевец совершил один выстрел, однако на линии огня внезапно оказался его товарищ. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи», - уточнили полицейские.

С места происшествия изъяли зарегистрированное охотничье ружье. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Днепре мужчина случайно ранил своего сына из ружья во время охоты.