В США мужчина открыл стрельбу в баре – четверо погибли, еще девять ранены

В баре в центре города Канзас-Сити, что находится в США, штат Миссури, началась стрельба, в результате которой четыре человека погибли и еще девять получили ранения.

Об этом сообщает телерадиокомпания ABC News.

По информации властей штата, подозреваемый вошел в бар и начал стрелять. Стрелок был описан свидетелями бойни как латиноамериканец. Подозреваемый все еще на свободе, его активно ищет полиция.

Напомним, семь человек ранены во время стрельбы в Дуглас Парк города Чикаго ночью с субботы 3 августа на воскресенье 4 августа.

Напомним, Вdсубботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас 21-летний парень расстрелял 20 человек, еще 26 ранил.

Кроме того, в результате стрельбы в городе Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.